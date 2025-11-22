Seniorin meldet Auto als gestohlen, dann sorgt Polizei für überraschende Wendung

Erfurt - Ein vermeintlicher Autodiebstahl in Erfurt hat sich am Freitag als harmloses Missverständnis zwischen einem Ehepaar herausgestellt.

Der Fall nahm schnell eine überraschende Wendung. (Symbolfoto) © Hannes P Albert/dpa

Eine 70-jährige Erfurterin wandte sich an die Polizei, nachdem sie ihren erst wenige Wochen alten Nissan im Wert von rund 40.000 Euro nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz am Wiesenhügel vorgefunden hatte.

Trotz intensiver Suche an mehreren möglichen Abstellorten blieb das Fahrzeug zunächst unauffindbar.

Erst an der Wohnadresse in Kerspleben klärte sich die Situation: Der Ehemann hatte den Wagen kurzerhand genutzt, ohne seine Frau darüber zu informieren.

Er wollte ihr eine Freude bereiten und hatte bereits den Einkauf erledigt.