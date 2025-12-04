Mitgenommen statt bezahlt: Polizei stoppt Backwaren-Diebin

Erfurt - Ein Diebstahl sorgte am Dienstagabend für einen Polizeieinsatz in einem Supermarkt am Erfurter Anger.

Am Dienstag wurde eine 18-Jährige in Erfurt beim Diebstahl an der Selbstbedienungskasse erwischt. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In einem Supermarkt am Erfurter Anger musste die Polizei am Dienstagabend einschreiten.

Gegen 17 Uhr nutzte eine 18-Jährige die Selbstbedienungskasse, bezahlte jedoch nicht alle Waren.

Ein Gebäckstück im Wert von nicht einmal einem Euro ließ sie unbezahlt und wollte damit das Geschäft verlassen.