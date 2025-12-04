Mitgenommen statt bezahlt: Polizei stoppt Backwaren-Diebin
Erfurt - Ein Diebstahl sorgte am Dienstagabend für einen Polizeieinsatz in einem Supermarkt am Erfurter Anger.
Gegen 17 Uhr nutzte eine 18-Jährige die Selbstbedienungskasse, bezahlte jedoch nicht alle Waren.
Ein Gebäckstück im Wert von nicht einmal einem Euro ließ sie unbezahlt und wollte damit das Geschäft verlassen.
Mitarbeiter bemerkten den Klau, sprachen die junge Frau an und informierten die Polizei. Die 18-Jährige muss sich nun wegen Diebstahl in einem Strafverfahren verantworten.
