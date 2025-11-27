Ladendieb in Erfurt verletzt Mitarbeiter: Polizei leitet Strafverfahren ein

Erfurt - Ein Ladendieb hat am Mittwochvormittag in einem Baumarkt im Norden Erfurts für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.

Am Mittwoch kam es in einem Erfurter Baumarkt zu Diebstahl und einer Körperverletzung. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Gegen 11 Uhr betrat der 48-jährige Mann das Geschäft und steckte diverse Waren – darunter Badzubehör, eine Wanduhr und Fahrzeugreiniger im Wert von rund 200 Euro – in seine Kleidung, um den Markt ohne zu bezahlen zu verlassen.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und stellte den Mann zur Rede. Der Täter reagierte jedoch aggressiv. Er trat den Mitarbeiter und verletzte ihn dabei.

Ein weiterer Zeuge, der die Situation beobachtet hatte, eilte sofort zu Hilfe. Gemeinsam gelang es ihnen, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.