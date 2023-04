27.04.2023 08:18 Enten-Klau: Diebe schnappen sich sieben Stück aus einem Garten

Unbekannte entwendeten in Schönau vor dem Walde in Thüringen sieben Enten aus dem Garten einer 28-Jährigen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Von Carsten Jentzsch

Schönau vor dem Walde - Zu einem Diebstahl von insgesamt sieben lebenden Enten ist es in Schönau vor dem Walde (Landkreis Gotha) gekommen. Insgesamt wurden den Angaben nach sieben Enten gestohlen. (Symbolbild) © 123RF/arkadijschell Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich das Verbrechen im Zeitraum von Dienstag (25. April), 20 Uhr bis Mittwoch, (26. April), 10 Uhr in der Ortstraße. Den Angaben nach entwendeten Unbekannte von einem Gartengrundstück einer 28-Jährigen zwei Laufenten und fünf Zwergenten. Der Wert der Tiere wird auf 100 Euro geschätzt, teilten die Beamten mit.

Titelfoto: 123RF/arkadijschell