Er beklaute eine Rentnerin: Zeugen eilen Dieb hinterher und bekommen ihn zu fassen

Uhlstädt - Eine Rentnerin ist am Mittwoch in Uhlstädt (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) bestohlen worden. Zwei Zeugen konnten den Dieb stellen.

Die Polizei nahm einen 15-Jährigen mit auf die Dienststelle. (Symbolbild) © 123RF/bartusp

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war eine 78-Jährige mit ihrem Rollator in Uhlstädt unterwegs. In der vorderen Ablage der Gehhilfe hatte die Rentnerin ihre Handtasche verstaut.

Den Angaben nach näherte sich ein 15-Jähriger von hinten der Frau und stahl die Handtasche aus der Ablage. Anschließend konnte der Täter mit der Beute fliehen.

Zwei Männer im Alter von 27 und 35 Jahren bemerkten den Diebstahl. Nach einer Täterbeschreibung der Rentnerin konnten die zwei den Dieb feststellen.

Dieser flüchtete jedoch erneut. Schließlich aber konnte der 15-Jährige von den Männern gefasst und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.