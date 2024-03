23.03.2024 10:35 1.279 Widerlich: Ladendieb versucht Polizei mit Pinkel-"Trick" zu verschaukeln!

Ein Ladendieb hat am Freitag in Erfurt auf gestohlene Kleidung uriniert. Der Mann versuchte die Polizei offenbar zu verschaukeln, was jedoch nicht gelang.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Da staunte selbst die Polizei: Ein Ladendieb wollte die Uniformierten in Erfurt offenbar mit einem widerlichen Trick hinters Licht führen. Allerdings ohne Erfolg! Der 24-Jährige entwendet in zwei Geschäften Kleidung. Auch in einem weiteren Laden versuchte er es. Der Mann wurde jedoch gestellt. (Symbolbild) © 123rf/fotosenmeer Wie die Beamten am Samstag mitteilten, sei es am Freitagmittag in der Erfurter Innenstadt zu mehreren Ladendiebstählen gekommen. Den Angaben zufolge entwendete ein 24-Jähriger in zwei Geschäften Kleidung. Auch in einem weiteren Laden habe er es versucht, hieß es. Allerdings konnte er mit seinem Begleiter (19) durch einen Ladendetektiv gestellt werden. Die Polizei wurde informiert! Zuvor habe der Dieb noch versucht auf "Trick 17" zurückzugreifen, so die Beamten. Vermutlich habe er sich die Natur zum Vorbild genommen, hieß es seitens der Polizei. Den Angaben zufolge versuchte er nämlich wie in der Wildnis sein "Revier" zu markieren. Erfurt Crime Verdacht auf Schwarzarbeit: Durchsuchungen in mehreren Bundesländern, Schwerpunkt in Erfurt! Der Mann urinierte laut Polizei auf die zuvor entwendete Kleidung, an der sich teilweise noch die Etiketten befanden und hielt sie den zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten vors Gesicht. Er wies auf die Duftnote hin Der Mann habe darauf hingewiesen, dass es sich ja eindeutig nicht um neue Ware handeln könne, hieß es. Ebenso habe er auf die Duftnote hingewiesen, die der seinen ähneln würde. Staunend, aber unbeeindruckt, ließen sich die Polizisten aber nicht an der Nase herumführen, betonte man seitens der Uniformierten. Der Täter muss sich nun wegen mehrfachen Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten.

