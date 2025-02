Mann klaut Geld im Linienbus: Polizei fasst ihn später schlafend in einem Stall

Erfurt - Die Polizei hat am Freitagmorgen einen mutmaßlichen Dieb gefasst - an einem ungewöhnlichen Ort.

Hoffentlich lag der gefasste Mann bis zu seiner Ergreifung weich. (Symbolbild) © 123RF/patrickdaxenbichler

Wie die Landespolizeiinspektion Erfurt mitteilte, hatte ein bis dato Unbekannter gegen 7 Uhr die Wechselgeldkasse eines Linienbusses geklaut.

Beim Halt in einer Wendeschleife in der Straße Am Urbicher Kreuz ließ der Mann 40 Euro mitgehen. Danach flüchtete er in Richtung eines Feldwegs.

Dumm nur, dass der Dieb die Rechnung ohne das winterliche Wetter gemacht hatte. Fußspuren im Schnee machten es der Polizei leicht, Fährte aufzunehmen.

Auf einer Weide in der Ortslage Niedernissa, rund zwei Kilometer vom Tatort Wendeschleife entfernt, entdeckten die Beamten den Täter: Schlafend, im Stroh einer Stallung.