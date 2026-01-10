Vierstelliger Sachschaden: Serie von Kellereinbrüchen in Erfurter Wohnanlage

Erfurt - In einer Wohnanlage im Erfurter Ortsteil Daberstedt ist es in der Nacht vom 8. auf den 9. Januar zu einer Serie von Kellereinbrüchen gekommen.

In einer Wohnanlage in Erfurt-Daberstedt wurden mehrere Kellerabteile aufgebrochen – die Polizei bittet um Hinweise.(Symbolbild) © 123RF/sdecoret

Unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 18 Uhr am Abend und 9.30 Uhr am Morgen Zugang zu einem Gebäude in der Martin-Anderson-Nexö-Straße und brachen dort insgesamt sieben Kellerabteile auf.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Einbrecher möglicherweise über die Tiefgarage in das Haus gelangten und von dort aus unbemerkt in die Kellerräume vordrangen.

Aus den aufgebrochenen Abteilen wurden verschiedene Gegenstände gestohlen, darunter Wein- und Spirituosenflaschen, Elektrowerkzeuge, Baumaterialien sowie eine sogenannte Powerstation. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 1300 Euro geschätzt. Hinzu kommt ein Sachschaden von etwa 110 Euro.

Nach der Tat konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet und prüft vor allem, wie der Zugang über die Tiefgarage möglich war. In diesem Zusammenhang weist sie darauf hin, beim Ein- und Ausfahren stets darauf zu achten, dass Rolltore vollständig schließen, um Unbefugten keinen Zutritt zu ermöglichen.