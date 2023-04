18.04.2023 11:12 Grundloser Angriff mit Schnapsflasche: Opfer erleidet Kopfverletzung

Ein 44-Jähriger wurde in der Nacht zu Dienstag in Erfurt angegriffen. Der Täter zerschlug eine Flasche am Kopf des Mannes. Das Opfer erlitt eine Platzwunde.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Zu einem Angriff auf einen 44-Jährigen ist es in der Nacht zu Dienstag in Erfurt gekommen. Der Mann wurde dabei verletzt. Laut Polizeiangaben wurde das Opfer (44) bereits in der Straßenbahn angegriffen. (Symbolbild) © 123RF/bartusp Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Opfer in einer Straßenbahn aufgehalten, als plötzlich ein Fremder grundlos auf den Mann einschlug. Am Theaterplatz verließ der 44-Jährige die Bahn. Sein Angreifer und dessen Begleiter folgten ihm jedoch, ehe es zum nächsten Angriff kam. Diesmal zerschlug der unbekannte Täter den Angaben nach eine Schnapsflasche am Kopf seines Opfers, das dabei eine Platzwunde erlitt. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Erfolg. Gegen den Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, erklärten die Beamten.

