06.10.2023 15:47 Im Schlafzimmer wurde er fündig: Einbrecher macht am helllichten Tag fette Beute in Erfurt

Ein Einbrecher hat am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung im Erfurter Süden fette Beute gemacht. Dazu zählte unter anderem Bargeld in Höhe von 75.000 Euro.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Ein Einbrecher hat am Donnerstagnachmittag im Erfurter Süden fette Beute gemacht und konnte unerkannt flüchten. Laut Polizei war der Einbrecher gewaltsam in die Wohnung eingedrungen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Unbekannte zunächst gewaltsam in die Wohnung eines 38-Jährigen eingedrungen. Dort habe er die Wohnung durchsucht. Im Schlafzimmer sei er schließlich fündig geworden, heißt es. Laut Polizei konnte er einen Laptop im Wert von 1.600 Euro einstecken. Zudem fand der Langfinger Bargeld in Höhe von 75.000 Euro - das er auch einsteckte. Der Einbrecher konnte mit seiner Beute unerkannt flüchten, erklärten die Beamten.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa