Jugendlicher Radfahrer flüchtet vor Polizei: Das steckt dahinter

Erfurt - In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchte sich ein 17-jähriger Radfahrer in Erfurt einer Polizeikontrolle zu entziehen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag flüchtete ein jugendlicher Fahrradfahrer vor der Polizei. (Symbolbild) © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 1.15 Uhr wollte die Polizei in der Liebknechtstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 17-jährigen Fahrradfahrer und seiner 16-jährigen Begleitung durchführen.

Laut Aussagen der Polizei versuchte der Jugendliche jedoch, mit seinem Rad zu flüchten und warf währenddessen seinen Rucksack und später auch sein Fahrrad weg.

Nach einer kurzen Verfolgung konnte der 17-Jährige trotz erheblicher Gegenwehr gestellt werden.

Bei der Durchsuchung des Rucksacks fand die Polizei mehrere Betäubungsmittel, Bargeld und ein Messer. Dieser Inhalt erklärte somit die versuchte Flucht des Jugendlichen. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass das Fahrrad des 17-Jährigen seit mehreren Monaten zur Fahndung ausgeschrieben war.