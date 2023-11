06.11.2023 09:16 Mann (37) will Polizisten in Thüringen bestechen: Das steckt dahinter!

In Liebenrode sah sich ein Autofahrer am Samstag mit einer Verkehrskontrolle konfrontiert. In der Folge versuchte er, die Polizisten zu bestechen.

Von Carsten Jentzsch

Liebenrode - In Liebenrode (Landkreis Nordhausen) sah sich ein Autofahrer mit einer Verkehrskontrolle konfrontiert. In der Folge versuchte er, die Polizisten zu bestechen. Die Beamten erwiesen sich als unbestechlich. Der 37-Jährige muss sich wegen einer Sache mehr strafrechtlich verantworten. (Symbolbild) © 123rf/sanne198 Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem 37-jährigen Opel-Fahrer starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Den Angaben nach verlief ein entsprechender Test positiv - 1,84 Promille! Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Auf dem Weg in das Südharz Klinikum in Nordhausen versuchte der 37-Jährige, die Beamten zu bestechen. Erfurt Crime Bomben- und Gewaltdrohungen an Erfurter Schulen: Das ist bislang bekannt! Demnach habe er für das pflichtwidrige Absehen der Strafverfolgung "einen gewissen Obolus" in Aussicht gestellt, erklärten die Beamten. Die Polizisten erwiesen sich jedoch als unbestechlich. Der Fahrzeugführer muss sich jetzt strafrechtlich wegen Trunkenheit im Verkehr und versuchter Bestechung verantworten. Die Kontrolle erfolgte bereits am späten Samstagabend.

Titelfoto: 123rf/sanne198