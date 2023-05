Mann aus Erfurt verliert mehr als eine Viertel-Million Euro an Betrüger

Das Opfer (59) hatte den Angaben nach seit Februar in Kryptowährung investiert. (Symbolbild) © 123RF/na2xa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann sein Erspartes seit Februar in Kryptowährung investiert. Allerdings geriet er dabei an Betrüger!

Nachdem der Erfurter den Tätern Zugriff auf sein Onlinebanking ermöglicht hatte, schlossen diese Kredite ab, um vermeintlich weitere Investitionen zu tätigen.

Für den Mann blieben hohe Gewinne jedoch aus, teilten die Beamten mit. Stattdessen entstand ihm ein Schaden von mehr als 300.000 Euro.