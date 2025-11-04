Mit Tierabwehrspray: Streit in Erfurter Innenstadt eskaliert

Erfurt - Am Montagabend kam es in der Erfurter Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einem Tierabwehrspray.

Am Montag gipfelte ein Streit in der Erfurter Innenstadt mit dem Einsatz eines Tierabwehrsprays. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123RF/mheim301165, Bodo Schackow/dpa

Gegen 18.10 Uhr gerieten eine 33-jährige Frau und ein 43-jähriger Mann in der Bahnhofsstraße in einen Streit.

Die polizeibekannte Frau setzte während des Streits ein Tierabwehrspray gegen den Mann ein. Dabei wurde er leicht verletzt.

Die hinzugerufene Polizei konnte vor Ort die Identität beider Beteiligten feststellen.