Mit Tierabwehrspray: Streit in Erfurter Innenstadt eskaliert
Erfurt - Am Montagabend kam es in der Erfurter Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einem Tierabwehrspray.
Gegen 18.10 Uhr gerieten eine 33-jährige Frau und ein 43-jähriger Mann in der Bahnhofsstraße in einen Streit.
Die polizeibekannte Frau setzte während des Streits ein Tierabwehrspray gegen den Mann ein. Dabei wurde er leicht verletzt.
Die hinzugerufene Polizei konnte vor Ort die Identität beider Beteiligten feststellen.
Außerdem hatten der Mann und die Frau einen Alkoholwert von 2,6 Promille intus, so die Beamten.
Das Tierabwehrspray wurde infolge des Streits beschlagnahmt und gegen die 33-Jährige ein Strafverfahren eingeleitet.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/mheim301165, Bodo Schackow/dpa