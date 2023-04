Mit mehr als 100 km/h durch 30er-Zone: Exhibitionist flüchtet vor der Polizei

Als die Polizei den Mann nach der Verfolgungsfahrt kontrollierte, stellte sich heraus, dass man es mit einem bereits Bekannten zu tun hat. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war am frühen Samstagmorgen gegen 3.15 Uhr ein Honda Accord stadteinwärts auf der Statdrodaer Straße unterwegs. Allerdings fuhr der Mann am Steuer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Beamten des Streifendienstes fiel das Auto schließlich auf. Sofort wurde die Verfolgung aufgenommen. Daraufhin beschleunigte der Honda-Fahrer stark.

In einer 30er-Zone fuhr er den Angaben nach mit mehr als 100 km/h, um zu entkommen. Es blieb jedoch beim Versuch! Am Ende konnten die Beamten den Flüchtigen stoppen.

Gegen den Tschechen wurden Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und einem illegalem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Mann den Beamten bereits am Tag davor aufgefallen. So hielt sich dieser um 12.30 Uhr und 18.40 Uhr nackt am Saaleufer in der Oberaue auf und spielte an seinem Geschlechtsteil herum.

Die Polizei konnte den Mann nach Hinweis eines Zeugen feststellen. In diesem Fall wurden zwei Strafanzeigen wegen exhibitionistischer Handlung in der Öffentlichkeit gefertigt.