13.12.2023 09:52 Nach Brand von Einfamilienhaus: Frau landet im Knast

In Niedergebra ist in der Nacht auf Montag ein leer stehendes Einfamilienhaus in Brand geraten. Gegen eine 39-Jährige wurde Haftbefehl erlassen.

Von Carsten Jentzsch

Niedergebra - Nach einem Brand in Niedergebra (Landkreis Nordhausen) ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Gegen eine Frau wurde nun Haftbefehl erlassen. Das Feuer war gegen Mitternacht ausgebrochen. © Silvio Dietzel Wie die Polizei mitteilte, wurde die 39-Jährige am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Den Angaben nach erließ dieser Haftbefehl. Die Frau kam in eine Justizvollzugsanstalt. Weitere Angaben machte die Polizei hierzu nicht und verwies dabei auf ermittlungstaktische Gründe. Die 39-Jährige wurde bereits in der Nacht auf Montag, in der das leer stehende Einfamilienhaus brannte, vorläufig festgenommen. Der entstandene Sachschaden wurde in früheren Angaben von der Polizei auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: Silvio Dietzel