Nach tödlichen Schüssen in Erfurt: Tatverdächtiger landet im Knast!

Ein Tatverdächtiger wurde in der Innenstadt von Erfurt festgenommen. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Er sei nach der Entscheidung eines Haftrichters in Untersuchungshaft gebracht worden, sagte der Erfurter Staatsanwalt Hannes Grünseisen am Samstag auf dpa-Anfrage.

Der Mann steht im Verdacht, für den gewaltsamen Tod eines 39-Jährigen in Erfurt vor zwei Tagen verantwortlich zu sein. Das Opfer hatte Schussverletzungen.

Nach vorläufigen Ermittlungen werde dem Tatverdächtigen Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen, so der Staatsanwalt. Der Mann war nach aufwendigen Untersuchungen von Kriminalisten und Staatsanwaltschaft in der Nacht zu Samstag in der Innenstadt von Erfurt festgenommen worden.

Nach den gerichtsmedizinischen Untersuchungen stehe fest, dass das Opfer an den Schussverletzungen gestorben ist. Weder zur Waffe noch zu Medienberichten, wonach sich der Fall im Drogenmilieu abgespielt hat, wollte der Staatsanwalt Angaben machen.