Polizei-Einsatz wegen Explosion in Südthüringen: Selbst gebauter Sprengsatz gezündet!

Die sechs Personen hatten einen selbst gebauten Sprengsatz gezündet. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldete sich am Donnerstag - gegen 16.20 Uhr - ein Jugendlicher bei der Polizei und teilte eine Explosion "An den Hallteichen" mit.

Als Polizisten vor Ort eintrafen, bestätigten sich die Angaben. Sechs Personen im Alter zwischen 19 und 27 Jahren, welche zuvor einen selbstgebauten Sprengsatz gezündet hatten, wurden festgestellt.

Es sei niemand verletzt worden, auch ein Sachschaden sei nicht entstanden, hieß es seitens der Polizei.