Polizei jagt Autodieb: Hubschrauber und mehrere Streifenwagen im Einsatz

Ein Autodieb lieferte sich in der Nacht auf Dienstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. In Sachsen-Anhalt wurde der in Erfurt gestohlene Audi gefunden.

Sömmerda/Erfurt/Burgholzhausen - Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich in der Nacht auf Dienstag ein Autodieb geliefert. Die Fahrt mit dem in Erfurt gestohlenen Audi endete schließlich in Sachsen-Anhalt. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Auf einem Waldweg im Nachbarbundesland wurde der gestohlene Wagen schließlich gefunden - vom Dieb fehlte jedoch jede Spur. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte eine Streife auf einer Landstraße im Landkreis Sömmerda kontrollieren. Der Fahrer flüchtete jedoch und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Auf einem Waldweg in Burgholzhausen, einem Ortsteil von Eckartsberga in Sachsen-Anhalt, wurde das Auto schließlich gefunden. Von dem Fahrer fehlte allerdings jede Spur. Den Angaben nach suchten mehrere Streifenwagen, ein Hubschrauber und ein Fährtenhund nach dem flüchtigen Autodieb. Erfurt Crime Anger in Erfurt ist einer der vier gefährlichsten Orte in Thüringen Der Audi im Wert von 40.000 Euro war in Erfurt gestohlen worden. Die Eigentümer des Wagens hatten das jedoch noch nicht bemerkt.

Das Auto wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt weiter.

