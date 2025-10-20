Polizei stoppt betrunkenes Duo zweimal im selben Auto
Erfurt - Schlüssel weg - Problem gelöst? Nicht in diesem Fall: Obwohl die Polizei den Schlüssel eines betrunkenen Autofahrers in Erfurt an sich genommen hatte, ist kurze Zeit später dasselbe Auto erneut in eine Verkehrskontrolle geraten.
Polizisten hielten einen 25-Jährigen des Nachts an, weil er mit seinem Wagen zu schnell unterwegs war.
Ein Alkoholtest ergab 1,32 Promille, wie die Polizei mitteilte.
Zudem soll der Fahrer bekifft gewesen sein und seinen Führerschein wegen anderer Verkehrsdelikte verloren haben. Aus diesem Grund behielten die Polizisten den Schlüssel für das Fahrzeug ein.
Wenige Stunden später geriet dasselbe Auto erneut in eine Verkehrskontrolle.
Die Beifahrerin hatte den Zweitschlüssel organisiert und sich ans Steuer des Wagens gesetzt.
Die 25-Jährige war ebenfalls bekifft und hatte 0,4 Promille intus. Auch der Ersatzschlüssel wurde schließlich sichergestellt.
Titelfoto: DPA/ Marijan Murat