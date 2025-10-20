Polizei stoppt betrunkenes Duo zweimal im selben Auto

Erfurt - Schlüssel weg - Problem gelöst? Nicht in diesem Fall: Obwohl die Polizei den Schlüssel eines betrunkenen Autofahrers in Erfurt an sich genommen hatte, ist kurze Zeit später dasselbe Auto erneut in eine Verkehrskontrolle geraten.

Ein 25-Jähriger und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden zu verschiedenen Zeiten am Steuer des Wagens angehalten. (Symbolbild) © DPA/ Marijan Murat

Polizisten hielten einen 25-Jährigen des Nachts an, weil er mit seinem Wagen zu schnell unterwegs war.

Ein Alkoholtest ergab 1,32 Promille, wie die Polizei mitteilte.

Zudem soll der Fahrer bekifft gewesen sein und seinen Führerschein wegen anderer Verkehrsdelikte verloren haben. Aus diesem Grund behielten die Polizisten den Schlüssel für das Fahrzeug ein.

Wenige Stunden später geriet dasselbe Auto erneut in eine Verkehrskontrolle.