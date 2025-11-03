Polizeiauto an Silvester angezündet: Zwei Jugendliche unter Verdacht
Weimar - In der Silvesternacht wurde in Weimar ein Polizeiauto in Brand gesteckt - nun haben die Ermittler zwei Verdächtige identifiziert.
Wie die Polizei am Montagvormittag erklärte, konnten dank zahlreicher Zeugenhinweise ein mittlerweile 16-Jähriger sowie ein inzwischen 18-Jähriger mit der Tat in Verbindung gebracht werden.
Der Fall wird nun von der Staatsanwaltschaft Erfurt übernommen, die nun über das "weitere Strafverfahren" entscheidet, heißt es.
Auf dem Goetheplatz in Weimar wurde kurz nach dem Jahreswechsel ein Streifenwagen der Polizei mit Feuerwerkskörpern und Brandbeschleuniger angezündet. Den Angaben nach wurden damals offenbar aus einer größeren Menschengruppe Böller auf das Auto geworfen.
Verletzt wurde dabei niemand. Allerdings wurde das Fahrzeug durch die Flammen "unbrauchbar" gemacht, wie damals aus Angaben der Polizei hervorging. Bei dem vom Brand betroffenen Auto handelte es sich um einen Mercedes Benz Vito.
Titelfoto: Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV