Schlägerei in Erfurt: Polizei eilt zum Domplatz, Kripo sichert Spuren
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Wie die Beamten erklärten, war es im Bereich des Gasthauses "Zur hohen Lilie" zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.
Die Polizei war gegen 20.15 Uhr alarmiert worden und konnte schnell vor Ort sei, da zeitgleich eine Demonstration in der Innenstadt stattgefunden hatte.
Die Hintergründe für die Schlägerei sind derzeit noch unklar. Es laufen die Ermittlungen der Kripo. Vor Ort wurden Spuren gesichert.
Verletzte soll es den bisherigen Erkenntnissen nach keine geben, heißt es.
Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Um den Vorfall aufzuklären, sucht die Polizei nach weiteren Tatverdächtigen und hofft auf Zeugenhinweise.
Titelfoto: Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR