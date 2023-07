Senior wird beschossen und schwer verletzt

Meiningen - Ein 76-Jähriger ist am Donnerstag in Meiningen schwer verletzt worden. Zuvor ist er mit einer Luftdruckpistole beschossen worden.

Der Senior (76) wurde schwer am Auge verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, begab sich ein 31-Jähriger am Donnerstagabend zu einem Mehrfamilienhaus in der Gutsstraße. In der Folge warf er Steine an das Fenster einer Wohnung. Ein 76-Jähriger öffnete das Fenster und es kam zu einem Wortgefecht zwischen den beiden.

Dabei sollte es allerdings nicht bleiben! Plötzlich zog der 31-Jährige eine Luftdruckpistole hervor und schoss auf den Senior, der schließlich am Auge getroffen wurde.

Während der Täter flüchtete, setzte das Opfer eigenhändig einen Notruf ab. Schließlich wurde der 76-Jährige mit einer schweren Augenverletzung in ein Krankenhaus gebracht.

Kurze Zeit später wurde der 31-Jährige im Umfeld des Tatorts festgestellt und - nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt - vorläufig festgenommen.