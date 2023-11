Seniorin öffnet Wohnungstür, dann wird sie angegriffen: 83-Jährige verletzt

Bad Salzungen - In Bad Salzungen (Wartburgkreis) ist eine 83-Jährige angegriffen und verletzt worden.

Als die Seniorin die Tür öffnete, sprühte ihr die unbekannte Person etwas ins Gesicht. (Symbolbild)

Wie die Polizei am Montag mitteilte, klingelte am Sonntagabend eine unbekannte Person an der Wohnadresse der 83-Jährigen.

Als die Frau die Tür öffnete, sprühte ihr die Person den Angaben nach unvermittelt etwas ins Gesicht.

Daraufhin habe die Seniorin die Wohnungstür geschlossen, hieß es.

Die Frau wurde laut Polizei durch den Angriff leicht verletzt.