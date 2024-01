Sie verstaute Aquarium und Fische im Trolley: 46-Jährige scheitert mit Diebstahl

Oberlödla - Das gehört definitiv der Rubrik kurios an: Eine 46-Jährige wollte einen Baumarkt im Altenburger Land verlassen, ohne zu bezahlen. In einem Trolley hatte sie unter anderem ein Aquarium sowie Fische transportiert.

In einem Trolley hatte die Frau ein Aquarium samt Zubehör sowie Fische verstaut. (Symbolbild) © 123rf/Milkos

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verstaute die Frau am Donnerstag - gegen 16.20 Uhr - ein Aquarium samt Zubehör sowie mehrere Fische im Gesamtwert von über 300 Euro in ihrem mitgeführtem Trolley.

Sie habe anschließend den Baumarkt in der Lödlaer Chaussee im Ortsteil Oberlödla verlassen wollen, ohne bezahlen zu wollen, hieß es.

Allerdings wurde der Diebstahl bemerkt! Die hinzugerufenen Polizisten leiteten in der Folge ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein.