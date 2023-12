15.12.2023 09:59 Verfolgungsjagd nach Alarm in Bankfiliale: Mehrere Streifenwagen im Einsatz

In einer Bankfiliale in Erfurt wurde am Donnerstagabend Alarm ausgelöst. Es kam zu einer Verfolgungsjagd.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - In einer Bankfiliale in Erfurt wurde am Donnerstagabend Alarm ausgelöst. Es kam zu einer Verfolgungsjagd. Die Polizei kam mit mehreren Streifenwagen zum Einsatz. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur Wie die Polizei am Freitag gegenüber TAG24 mitteilte, hatte ein 37-Jähriger in einem geöffneten Vorraum der Filiale am Herrmannsplatz eine Tür aufgetreten. Es wurde Alarm ausgelöst. Mehrere Streifenwagen kamen zum Einsatz. In der Folge flüchtete der Mann den Angaben nach ins Obergeschoss, beschädigte ein Fenster und verschaffte sich so Zugang nach draußen. Die Polizei eilte dem Mann hinterher und konnte ihn kurz darauf feststellen. Laut Polizei wurde kein Geld entwendet. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise etwa 350 Euro. Zu dem Vorfall war es am Donnerstag gegen 21 Uhr gekommen. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt.

Titelfoto: Marcus Scheidel/MAS Bildagentur