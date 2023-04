Verkäuferin bringt sich in Gefahr: Plötzlich wird sie mit einem Messer bedroht

Erfurt - Eine Verkäuferin wurde am Montag in Erfurt mit einem Messer bedroht.

Der Täter (34) hatte laut Polizeiangaben mehrere Energydrinks gestohlen. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat ein Mann in einem Geschäft in der Bahnhofstraße mehrere Energydrinks gestohlen. Der Ladendieb blieb jedoch nicht unerkannt.

Eine Angestellte wurde auf den Mann, der die gestohlenen Dosen auf der gegenüberliegenden Straßenseite austrank, aufmerksam.

Den Angaben nach setzte die Frau dem Dieb nach. Plötzlich zog dieser ein Messer und drohte der 33-Jährigen. Doch wenig später konnte die alarmierte Polizei den 34-Jährigen stellen.