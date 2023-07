Welpen aus Tierauffangstation geklaut - ein Hund wird verletzt

Meiningen - In einer Tierauffangstation in Meiningen sind zwei Akita-Inu-Welpen gestohlen worden. Zudem wurde ein Hund verletzt.

In der Tierauffangstation in Meiningen wurden insgesamt zwei Akita-Inu-Welpen gestohlen. (Symbolbild) © 123RF/paanna

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Montag bis Dienstagmorgen Zutritt zum Gelände der Tierauffangstation in der Straße "Am Alten Flugplatz".

Den Angaben nach öffnete er einen Zwinger und stahl zwei Akita-Inu-Welpen. Zudem wurde ein Hund freigelassen.

Dieser lief zu einem anderen in der Auffangstation untergebrachten Rüden und verbiss sich in einer Holztür. Der Hund wurde dabei im Maul verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib der goldfarbenen Welpen geben können.