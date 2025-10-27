Wer hat etwas gesehen? Einbruch in Erfurter Café

Erfurt - In der Nacht vom 28. auf den 29. September ereignete sich ein Einbruch in einem Café der Erfurter Altstadt. Die Polizei bittet um Mithilfe.

In dem Café am Wenigemarkt wurden Schränke durchwühlt, nach Bargeld gesucht, Einrichtungsgegenstände zerstört sowie Fenster und Türen beschädigt. (Symbolbild) © 123RF/sdecoret

In der Nacht auf Montag, dem 29. September, verschafften sich bisher noch unbekannte Täter Zutritt in das "Caféhaus Spiegler". Entdeckt wurde der Einbruch am Morgen, gegen 6.45 Uhr, von den ersten Mitarbeitern.

In einem Küchenregal befand sich der Tresor des Cafés, der von den Einbrechern aus der Wand gerissen und mitgenommen wurde. Ebenfalls gestohlen wurden zwei Generalschlüssel.

Es sei ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Hinweisen, da die Spurensicherung und Befragung der Anwohner anscheinend erfolglos blieben.