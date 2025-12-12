Diebe schlagen zu: Acht Autos in Erfurter Stadtteil aufgebrochen

Erfurt - Im Erfurter Stadtteil Roter Berg haben Diebe ihr Unwesen getrieben. Die Taten ereigneten sich Mittwochnacht.

Die Täter hatten es auf mehrere Fahrzeuge abgesehen. (Symbolfoto) © 123rf/ipheung

Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter von acht Autos die Scheiben eingeschlagen, um an ihre Beute zu gelangen.

Den Angaben nach klauten die Diebe nicht nur Dokumente, sondern auch Alltagsgegenstände, wie beispielsweise Handtücher und Kuscheltiere.

Die Beamten sicherten Spuren an den Tatorten. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten die Einsatzkräfte noch keine Informationen geben.