Diebe schlagen zu: Acht Autos in Erfurter Stadtteil aufgebrochen
Erfurt - Im Erfurter Stadtteil Roter Berg haben Diebe ihr Unwesen getrieben. Die Taten ereigneten sich Mittwochnacht.
Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter von acht Autos die Scheiben eingeschlagen, um an ihre Beute zu gelangen.
Den Angaben nach klauten die Diebe nicht nur Dokumente, sondern auch Alltagsgegenstände, wie beispielsweise Handtücher und Kuscheltiere.
Die Beamten sicherten Spuren an den Tatorten. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten die Einsatzkräfte noch keine Informationen geben.
Ob die Diebstähle in unmittelbaren Zusammenhang stehen, ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls laufen.
