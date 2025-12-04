Lauter Knall in Erfurt: Scharfe Russen-Mine entdeckt

Erfurt - In Erfurt wurde am Mittwochnachmittag bei einer Grundausbildung der Bundeswehr eine Panzermine entdeckt.

Die Panzermine wurde gesprengt. © Tauber/Silvio Dietzel

Wie Michael Heinze, der zuständige Sprengmeister und Bombenentschärfer des Kampfmittelräumdienstes Tauber, erklärte, handelte es sich bei dem Sprengkörper um eine scharfe russische Panzermine.

Eine Mine dieser Art enthält je nach Typ 6,5 bis 7,5 kg TNT-Sprengstoff.

Die Russen-Mine wurde von den Spezialisten vor Ort gesprengt, da sie nicht transportfähig war. Für die Entschärfung der Mine war vorübergehend eine Sperrzone von 500 Metern errichtet worden.

Gegen 19.15 Uhr gab es dann einen lauten Knall.