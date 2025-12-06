Im "Restaurant des Herzens" kriegen Menschen mit wenig Geld warmes Essen

Erfurt - Das "Restaurant des Herzens" mit Essensangeboten für bedürftige Menschen in der Advents- und Winterzeit hat in Erfurt geöffnet.

Die Helfer servieren den Menschen ihre warmen Mahlzeiten. © Bodo Schackow/dpa

Das Angebot, das es seit mehr als drei Jahrzehnten in der Landeshauptstadt für Menschen mit kleinem Geldbeutel gibt, werde weiterhin ausschließlich durch Spenden finanziert, sagte die Geschäftsführerin der Evangelischen Stadtmission in Erfurt, Petra Hegt.

Der Start erfolgte traditionell am Nikolaustag mit Sauerkraut und Bratwurst und kleinen Überraschungen für Kinder. Die Aktion, für die weiterhin Spender und Helfer gesucht werden, läuft bis 30. Januar.

Die Versorgung in den kommenden acht Wochen sei noch nicht komplett gesichert, erklärte Hegt. "Das war aber in jedem Jahr bisher so." Die Einrichtung verfüge über ein "treues Spender-Netzwerk". Täglich kochten Helfer ein warmes Essen, das den Gästen des Restaurants stets am Tisch serviert werde. Sie hätten auch ein offenes Ohr für Menschen in Notlagen.

Pro Tag würden fünf bis acht Helfer gebraucht. Mitglieder von Sportvereinen wie dem Erfurter Eishockeyclub oder ein Fanclub von Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hätten sich unter anderem als Helfer angekündigt, aber auch Bürger der Stadt.