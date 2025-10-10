Drei Unfälle auf A4: Lkw-Fahrer mit 13 Tonnen Kindernahrung schläft ein

Erfurt - Auf der A4 bei Erfurt hat es am Freitag mehrfach gekracht. Die Unfälle sorgen für enorme Verkehrseinschränkungen.

Auf der A4 bei Erfurt kommt es zu starken Verkehrsbehinderungen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war am Vormittag ein 44-jähriger Lkw-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Im Anschluss kippte der Sattelzug in den angrenzenden Straßengraben, woraufhin der rechten Fahrstreifen beschmutzt wurde. Außerdem verteilte sich ein Teil der Ladung auf der A4. Den Angaben nach hatte der Lkw rund 13 Tonnen Kindernahrung geladen. Wie viel davon noch zu gebrauchen ist, soll nun ein sogenannter Havariekommissar einschätzen.

Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er konnte sich eigenständig aus seiner Fahrerkabine befreien. Gegenüber der Autobahnpolizei erklärte der Mann, dass er hinterm Lenkrad eingeschlafen sei und deshalb von der Fahrbahn abgekommen war. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest vor Ort ergab darüber hinaus, dass der Trucker Cannabis konsumiert hatte.

Wegen des Unfalls war die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main kurzzeitig voll gesperrt. Momentan ist die rechte Spur wegen der Bergungsarbeiten dicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro beziffert.