Großbrand in Altstadt wohl durch Silvesterrakete ausgelöst

Erfurt - In der Silvesternacht brannten in der Nähe des Erfurter Domplatzes mehrere historische Gebäude . Die Untersuchung des Brandortes ist laut Kripo noch nicht abgeschlossen.

Das Feuer war auf zwei benachbarte Gebäude übergegriffen. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Die bisherigen Ermittlungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass das Feuer offenbar von Pyrotechnik entfacht wurde, die in der Nähe des Brandortes gezündet wurde, teilte die Polizei am Montag mit.

Allerdings seien noch weitere Ermittlungen am Brandort notwendig, heißt es. Ermittelt werde wegen fahrlässiger Brandstiftung. Verletzte gab es nicht.

Das Feuer im Bereich des Erfurter Domplatzes hatte die Feuerwehr über mehrere Tage beschäftigt. Der Brand war in einem der historischen Gebäude am Domplatz ausgebrochen und hatte anschließend auf zwei benachbarte Häuser übergegriffen. In der Altstadt herrscht eigentlich ein Feuerwerks- und Böllerverbot.

Laut Stadtverwaltung prägten die betroffenen Fachwerkhäuser seit Jahrhunderten das Bild des Domplatzes.