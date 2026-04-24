Dreist an 300-Kilo-Tigerente vergriffen: Kult-KiKA-Figur steht plötzlich woanders

Erfurt - Diese Aktion sorgt für Staunen und viele Fragen: In Erfurt war die Figur der Tigerente von ihrem angestammten Platz verschwunden.

Unbekannte hatten die Tigerente versetzt. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Die gestreifte Kultfigur aus dem Kinderkanal war von Unbekannten offenbar gezielt versetzt worden. Anschließend war die veränderte Position der Skulptur von Händlern bemerkt worden.

Wie die Stadt Erfurt auf Anfrage von TAG24 erklärte, sei der Vorfall bekannt. Der Straßenbetriebshof habe die Tigerente bereits zurück in ihre alte Position verbracht. Die KiKA-Figur hat ihren angestammten Platz in der Schlösserstraße, südlich des Fischmarktes.

Wer die Ente verrückt hat und warum, sei der Stadt nicht bekannt. Weitere Schritte werden nicht eingeleitet, da die Ente nicht beschädigt wurde, wie unserer Redaktion mitgeteilt wurde.

Der bzw. die Unbekannten müssen jedoch ordentlich Kraft gehabt haben, denn die Tigerente hat ein ungefähres Gewicht von 300 Kilogramm. "Das eigentlich Schwere an den KiKA-Figuren sind die Betonsockel", teilte die Stadtverwaltung schriftlich mit.

Damit ist die bekannte Figur aus der Welt von Tigerente und Janosch noch recht "leicht". Sockel von größeren Figuren wie Fuchs & Elster wiegen laut Stadtangaben bis zu 600 Kilogramm. "Die Figuren selbst sind unter ihrem Metallskelett hohl und machen daher nicht den Großteil des Gewichts aus."