Er baute die KiKA-Figuren in Erfurt: Bildhauer Thomas Lindner ist tot

Die KiKA-Figuren in Erfurt werden für immer an Thomas Lindner erinnern. © Stadtverwaltung Erfurt/Dirk Urban

Wie die Stadtverwaltung Erfurt am Freitag mitteilte, starb der in Dresden geborene Künstler bereits am 7. Dezember. Er wurde 64 Jahre alt.

Lindner prägte mit seinen Arbeiten das Stadtbild der Thüringer Landeshauptstadt.

Am bekanntesten sind die Figuren des Kinderkanals, die im gesamten Stadtgebiet verteilt sind. Dazu zählen unter anderem Bernd das Brot (zusammen mit Melanie Fieger) neben dem Rathaus, die gestreifte Tigerente in der Schlösserstraße, der Elefant auf dem Anger, Tabaluga vor der Staatskanzlei, das Kikaninchen hinter der Krämerbrücke, Rabe Rudi am Flughafen oder auch Pittiplatsch auf der Rathausbrücke.

Thomas Lindner hat die beliebten Zeichentrick-Figuren gebaut und sich auch jahrelang um sie gekümmert. Die Giraffenfigur aus Metall am Kreisverkehr beim Erfurter Zoopark ist ebenfalls eines von Lindners bekanntesten Werken.