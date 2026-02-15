Zalando-Aus in Erfurt: Betriebsrat und Management fangen an zu reden

Erfurt - Wochenlang herrschte nach dem Aus des Zalando-Logistikzentrums in Erfurt Funkstille. Nun wurden Gespräche zwischen dem Betriebsrat und dem Management aufgenommen.

Das Zalando-Logistikzentrum in Erfurt steht vor dem Aus. © Jacob Schröter/dpa

"Wir haben uns zusammengesetzt", sagte Betriebsratsmitglied Jana Clausen auf Anfrage in Erfurt. Der Arbeitnehmervertretung gehe es dabei zunächst um eine wirtschaftlich fundierte Begründung dafür, warum das Erfurter Logistikzentrum von Zalando mit 2700 Arbeitnehmern Ende September komplett geschlossen werden soll.

"Wir brauchen Zahlen, Daten, Fakten", erklärte Clausen. "Wir werden einen Fragenkatalog aufstellen, wir wollen in die Tiefe gehen." In einem zweiten Schritt gehe es dem Betriebsrat darum, anhand der Daten über Alternativen zum Aus für das Logistikzentrum zu sprechen. "Wir wollen schauen, gibt es alternative Szenarien."

Die Arbeitnehmervertretung werde von einer Beraterin und einem Anwalt unterstützt. Im Gegensatz zu den Plänen des Zalando-Managements werde bisher weder über einen Interessenausgleich noch einen Sozialplan verhandelt.

Nach Angaben von Clausen steht der Termin für eine geplante Jobbörse fest, bei der es vor allem um berufliche Perspektiven für die Zalando-Beschäftigten gehe, deren befristete Verträge in den nächsten Wochen enden. Der Betriebsrat schätzt diese Gruppe auf etwa 500 Arbeitnehmer.