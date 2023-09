Entscheidung fällt in Saudi-Arabien: Wird Erfurt Welterbe?

Erfurt - Das jüdisch-mittelalterliche Erbe von Erfurt könnte an diesem Sonntag in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.

KiKA-Figuren wie Pitti Platsch sind an verschiedenen Ecken in Erfurt platziert. Bald könnte die Stadt in eine besondere Liste aufgenommen werden. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Die UN-Kulturorganisation UNESCO will in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad darüber entscheiden. Die 45. Sitzung des Welterbekomitees sollte eigentlich im Juni 2022 in Russland stattfinden. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurde sie jedoch verschoben und wird nun in Riad nachgeholt.

Konkret geht es bei Erfurt unter anderem um mehrere Bauten der Altstadt, darunter ein vor rund 16 Jahren durch Zufall entdecktes mittelalterliches Ritualbad (Mikwe) sowie Erfurts Alte Synagoge.

Nach einem Pogrom in der Stadt im Jahr 1349, bei dem quasi die gesamte jüdische Gemeinde ausgelöscht wurde, wurde die Synagoge zunächst zu einem Lagerhaus umfunktioniert und später als Gaststätte sowie Tanzsaal genutzt. Die Stadt vermutet, dass das Gebäude aus diesem Grund vor der Zerstörung durch die Nazis bewahrt wurde.

Heute befindet sich in der Alten Synagoge, deren älteste Bauspuren um 1094 datiert werden, ein Museum. Ausgestellt werden Zeugnisse des jüdischen Lebens im mittelalterlichen Erfurt, zu denen mehrere Tausend Silbermünzen und -barren sowie Gold- und Silberschmiedearbeiten aus dem 13. und 14. Jahrhundert gehören.

Forscher vermuten, dass dieser sogenannte Erfurter Schatz während des Pogroms 1349 vergraben wurde.