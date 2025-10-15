Frau will offenbar von Brücke springen: Polizei greift ein, Beamtin wird verletzt
Erfurt - In der Nacht zu Mittwoch wurde in der Nähe des Erfurter Hauptbahnhofes eine Polizistin während eines Einsatzes verletzt.
Eine Passantin hatte gegen 2.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil eine Frau auf der Brücke "Promenadendeck" stand und offenbar versuchte, von dieser zu springen.
Den Zeugen gelang es zunächst, die junge Dame von ihrem Vorhaben abzuhalten, bis die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, wie die Polizei mitteilte.
Als die Beamten die 21-Jährige sichern wollten, leistete sie massiven Widerstand und trat mehrfach um sich. Eine Polizistin wurde hierbei am Schienbein getroffen und verletzte sich leicht.
Die Frau wurde daraufhin zu Boden gebracht, gefesselt und unter Begleitung der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die 21-Jährige wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da sich hierbei um einen Vorfall im öffentlichen Raum handelt, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
