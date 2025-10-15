Frau will offenbar von Brücke springen: Polizei greift ein, Beamtin wird verletzt

Erfurt - In der Nacht zu Mittwoch wurde in der Nähe des Erfurter Hauptbahnhofes eine Polizistin während eines Einsatzes verletzt.

Die Polizei musste in der Nacht zu Mittwoch in die Nähe des Erfurter Hauptbahnhofes ausrücken. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Eine Passantin hatte gegen 2.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil eine Frau auf der Brücke "Promenadendeck" stand und offenbar versuchte, von dieser zu springen.

Den Zeugen gelang es zunächst, die junge Dame von ihrem Vorhaben abzuhalten, bis die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, wie die Polizei mitteilte.

Als die Beamten die 21-Jährige sichern wollten, leistete sie massiven Widerstand und trat mehrfach um sich. Eine Polizistin wurde hierbei am Schienbein getroffen und verletzte sich leicht.

Die Frau wurde daraufhin zu Boden gebracht, gefesselt und unter Begleitung der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die 21-Jährige wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.