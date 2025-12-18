"Erfurt-Gutschein": Dieses Last-Minute-Weihnachtsgeschenk kommt ganz bestimmt gut an

Erfurt - In der Vorweihnachtszeit setzt die Erfurt Tourismus und Marketing GmbH erneut auf den Erfurt-Gutschein als zentrales Thema ihrer Weihnachtskampagne .

Der Erfurt-Gutschein ist in der Vorweihnachtszeit an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet präsent. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Unter dem Leitspruch "Geschenke fallen nicht vom Himmel …" wird das Angebot in den kommenden Wochen verstärkt im Stadtbild präsent sein.

Der Gutschein kann mit einem Betrag von bis zu 250 Euro versehen werden und ist bei mehr als 240 Annahmestellen in Erfurt einlösbar. Dazu gehören Einzelhandelsgeschäfte, gastronomische Betriebe, kulturelle Einrichtungen sowie Dienstleister. Eine Nutzung in mehreren Teilbeträgen ist möglich.

Um auf den Gutschein aufmerksam zu machen, wird die Kampagne im Dezember von verschiedenen Werbemaßnahmen begleitet. Dazu zählen unter anderem City-Light-Poster an Haltestellen, großformatige Plakate und Postkarten, die im Stadtgebiet verteilt sind.

Neu ist in diesem Jahr, dass der Erfurt-Gutschein auch an ausgewählten Ständen des Erfurter Weihnachtsmarktes angenommen wird. Dazu zählen unter anderem die Glühweinstände des "Weinguts Glock" auf dem Domplatz und am Anger. Damit erweitert sich der Kreis der Einlösemöglichkeiten während der Adventszeit.