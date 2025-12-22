Feuer in Erfurter Innenstadt: Mercedes brennt komplett aus

Erfurt - In der Erfurter Innenstadt ist in der Nacht zu Sonntag ein Mercedes in Flammen aufgegangen.

Der Mercedes fiel den Flammen zum Opfer. (Symbolfoto) © Johannes Neudecker/dpa

Gegen 23.50 Uhr hatte der Benz, der im Bereich Krämpferufer/Ecke Lindenweg geparkt war, angefangen zu brennen.

Das Auto war anschließend nicht mehr zu retten und ging vollständig in Flammen auf. Wie die Polizei am Montag erklärte, beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 65.000 Euro.

Weitere 500 Euro Schaden entstanden an einem Glascontainer, der durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Kripo sicherte in Anschluss vor Ort Spuren und ermittelt seitdem.