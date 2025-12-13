Halbzeit auf dem Weihnachtsmarkt: So viele Besucher waren bisher da

Erfurt - Etwa 660.000 Menschen haben bislang den Erfurter Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz besucht. Die Zahl liege leicht über der vom Vorjahr zur Halbzeit der Veranstaltung, teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf Anfrage mit.

Bis 22. Dezember hat der Erfurter Weihnachtsmarkt noch geöffnet. © Martin Schutt/dpa

Im vergangenen Jahr kamen rund 1,25 Millionen Besucher zu dem mehrere Wochen dauernden Markt. Eröffnet wurde der Markt in diesem Jahr am 25. November. Er läuft noch bis zum 22. Dezember.

Auch in Jena zeige sich eine leichte Tendenz zu steigenden Besucherzahlen, teilte JenaKultur auf Anfrage mit, ohne diese konkret zu beziffern.

Der Markt in der Saalstadt hat ebenfalls vom 25. November bis zum 22. Dezember geöffnet. Schausteller und Händler zeigten sich bislang mit den Umsätzen zufrieden, hieß es weiter.