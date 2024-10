Erfurter Verkehrsbetriebe ändern Fahrplan: Das steckt dahinter!

Um dem Personalengpass entgegenzuwirken, investiert die EVAG nach eigenen Angaben weiterhin in die Personalgewinnung und -ausbildung. (Symbolbild) © SWE/ Steve Bauerschmidt

Ab dem 4. November (Montag) werde der angepasste Fahrplan "aufgrund anhaltender Personalengpässe" eingeführt, wie aus Angaben der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH hervorging. Bis Ende Januar 2025 werde dieser Fahrplan gelten.

"Wie viele Verkehrsunternehmen deutschlandweit ist auch die EVAG derzeit von einem Mangel an Fahrerinnen und Fahrern betroffen", heißt es in einer Mitteilung. Aktuell fehlen den Angaben zufolge rund 30 Mitarbeitende im Fahrdienst - was dazu führe, "dass nicht alle Verbindungen des Standardfahrplans bedient werden können".

Wochentags bis 8 Uhr bleibe die bisherige Taktung bestehen, "um den morgendlichen Berufs- und Schülerverkehr wie gewohnt zu ermöglichen", heißt es.