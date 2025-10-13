Fahrrad als Wurfgeschoss: Gefährliche Situation in Erfurt

Ein brenzliger und zugleich gefährlicher Zwischenfall hat sich Sonntagnachmittag in Erfurt abgespielt.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Ein brenzliger und zugleich gefährlicher Zwischenfall hat sich Sonntagnachmittag in Erfurt abgespielt.

Der 27-Jährige hatte sein Fahrrad immer wieder auf die Straße geworfen. (Symbolfoto)
Der 27-Jährige hatte sein Fahrrad immer wieder auf die Straße geworfen. (Symbolfoto)  © bialasiewicz/123rf

Ein 27-Jähriger hatte in der Leipziger Straße mehrfach sein Fahrrad in den fließenden Verkehr geworfen. Mehrere Autofahrer mussten aus diesem Grund abbremsen und dem ungewöhnlichen Wurfgegenstand ausweichen.

Eine Polizeistreife erwischte den jungen Mann in flagranti und kontrollierte ihn daraufhin.

Während der Kontrolle verhielt sich der polizeibekannte Unruhestifter äußerst aggressiv. Den Angaben nach schlug er einem Beamten auf die Hand. Als er wegen seines Verhaltens gefesselt werden sollte, wehrte er sich massiv dagegen. Hierbei wurde ein Polizist leicht verletzt.

Attacke in Erfurter Straßenbahn aus Judenhass? Staatsschutz ermittelt
Erfurt Attacke in Erfurter Straßenbahn aus Judenhass? Staatsschutz ermittelt

Als der 27-Jährige dann auch noch mehrfach in Richtung der Einsatzkräfte spuckte, wurde er unter Zwang in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet - unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Titelfoto: bialasiewicz/123rf

Mehr zum Thema Erfurt: