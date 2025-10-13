Fahrrad als Wurfgeschoss: Gefährliche Situation in Erfurt

Erfurt - Ein brenzliger und zugleich gefährlicher Zwischenfall hat sich Sonntagnachmittag in Erfurt abgespielt.

Ein 27-Jähriger hatte in der Leipziger Straße mehrfach sein Fahrrad in den fließenden Verkehr geworfen. Mehrere Autofahrer mussten aus diesem Grund abbremsen und dem ungewöhnlichen Wurfgegenstand ausweichen.

Eine Polizeistreife erwischte den jungen Mann in flagranti und kontrollierte ihn daraufhin.

Während der Kontrolle verhielt sich der polizeibekannte Unruhestifter äußerst aggressiv. Den Angaben nach schlug er einem Beamten auf die Hand. Als er wegen seines Verhaltens gefesselt werden sollte, wehrte er sich massiv dagegen. Hierbei wurde ein Polizist leicht verletzt.

Als der 27-Jährige dann auch noch mehrfach in Richtung der Einsatzkräfte spuckte, wurde er unter Zwang in ein Krankenhaus gebracht.