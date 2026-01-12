Fetter Geldregen für Kinoklub Erfurt: Das ist das Besondere dabei

Erfurt - Für seine geplante Neueröffnung im alten Schauspielhaus erhält der Kinoklub Erfurt 200.000 Euro.

Der Kinoklub Erfurt erhält Fördermittel in Höhe von 200.000 Euro. © Martin Schutt/dpa

Das geht aus einer Übersicht der Filmförderungsanstalt (FFA) hervor. Darin listet die Bundesanstalt auf, welche Lichtspielhäuser von deren letzter Förderrunde im vergangenen Jahr profitieren.

Demnach wurden bundesweit Maßnahmen zur Modernisierung und Verbesserung von Kinos in Höhe von insgesamt rund 4,4 Millionen Euro bewilligt.

Der Kinoklub Erfurt nimmt dabei eine Sonderstellung ein: Es ist das einzige Kino, das in der Kategorie Neuerrichtung gefördert wird.