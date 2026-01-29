Feuer in Mehrfamilienhaus: Sechs Verletzte, darunter zwei Kleinkinder
Erfurt - In einem Mehrfamilienhaus im Erfurter Stadtteil Melchendorf hat es am Mittwochabend gebrannt.
Wie die Polizei mitteilte, sei das Feuer durch eine Verpuffung entstanden.
Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, drang bereits Rauch drang aus dem Balkonfenster der Zweiraumwohnung im Erdgeschoss und zog am Gebäude nach außen.
Der Brand konnte in der Folge von den Einsatzkräften gelöscht werden. Allerdings ist die Mietwohnung nicht mehr bewohnbar. Insgesamt seien den Angaben nach sechs Menschen verletzt worden.
Der 48-jährige Bewohner wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren fünf verletzten Personen stammten aus anderen Wohnungen des Hauses. Unter ihnen befanden sich auch zwei Kleinkinder.
Was die Verpuffung ausgelöst hat, ist noch unklar. Gegen den 48-Jährigen wird jedoch laut Polizeiangaben wegen fahrlässiger schwerer Brandstiftung ermittelt. Die Ermittlungen werden von der Kripo geführt.
