19.06.2025 10:01 Löscharbeiten auf Gelände des alten Schlachthofs dauern an

Am Dienstag brach auf dem Gelände des alten Schlachthofes in Erfurt ein Feuer aus. Auch am Donnerstag dauern die Löscharbeiten an. Ein Ende ist aber in Sicht.

Von Simon Kremer, Christian Rüdiger Alles in Kürze Feuer auf altem Schlachthof-Gelände in Erfurt

Löscharbeiten dauern an, Ende in Sicht

Feuerwehr setzt Abrissbagger ein

Brand unter Kontrolle, Gefahreninformation zurückgenommen

Ermittlungen zur Brandursache erst nach Löscharbeiten Mehr anzeigen Erfurt - Am Dienstagnachmittag brach auf dem Gelände des alten Schlachthofes in Erfurt ein Feuer aus. Auch am Donnerstag dauern die Löscharbeiten weiter an. Ein Ende ist jedoch in Sicht. Seit Dienstag ist die Feuerwehr auf dem Gelände des alten Schlachthofes in Erfurt im Einsatz. © Marie-Helen Frech/dpa Bei der Brandbekämpfung setzt die Feuerwehr auch einen Abrissbagger ein, um an die verbliebenen Glutnester zu gelangen. Das alte Industriegelände sei verschachtelt, sagte der Leiter der Erfurter Feuerwehr, Torsten Hinsche. Er hofft, dass der Einsatz im Laufe des Donnerstags beendet werden kann. Hinsche betonte jedoch auch, dass der Brand inzwischen unter Kontrolle sei. Eine Gefahreninformation, die wegen der starken Rauchentwicklung und der Geruchsbelästigung am Dienstagnachmittag an die Bevölkerung ergangen war, konnte am Donnerstagmorgen zurückgenommen werden. Erfurt Feuerwehreinsatz Feuerwehr kämpft weiterhin gegen Brand auf Gelände von altem Schlachthof Es seien nur noch kleinere Glutnester und es werde keine starke Rauchentwicklung bei den Löscharbeiten mehr erwartet, erklärte Hinsche. Zwischenzeitlich seien bis zu 60 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Die Polizei übernimmt die Ermittlungen am Brandort erst nach dem Ende der Löscharbeiten. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens liegen bislang keine Angaben vor.

Titelfoto: Marie-Helen Frech/dpa