17.06.2025 18:49 5.330 Brand auf Gelände von altem Schlachthof: Löscharbeiten dauern lange

Am Dienstag brennt es auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs in Erfurt. Die Löscharbeiten dauern am frühen Abend an.

Von Christian Rüdiger, Carsten Jentzsch

Erfurt - Brand auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes in Erfurt: Mit zahlreichen Kräften ist die Feuerwehr im Einsatz!

Brennt in der Gegend des alten Schlachthofes

Greifswalder Straße gesperrt

Polizei und Feuerwehr vor Ort

Gegen 14 Uhr ging bei Polizei und Feuerwehr die Meldung über einen Brand auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes in Erfurt ein, wie aus Angaben der Polizei vom späten Nachmittag hervorging. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer in einem leerstehenden Gebäude ausgebrochen. Den Angaben zufolge ist die Erfurter Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. "Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an", so die Polizei am späten Nachmittag weiter. Zur Brandursache können laut den Beamten zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Im Bereich der Greifswalder Straße und der Leipziger Straße komme es wegen der "umfangreichen" Einsatzmaßnahmen zu "erheblichen" Verkehrsbehinderungen. Autofahrer werden laut Polizei gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Bevölkerung in den angrenzenden Wohngebieten werde zudem aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Bränden auf dem alten Schlachthofgelände. © Marie-Helen Frech/dpa/Montage Die Feuerwehr hatte eine Warnmeldung über die Katastrophen-App Nina abgesetzt. Verletzte seien aktuell nicht bekannt, hieß es einem Gespräch zwischen TAG24 und der Polizei am späten Nachmittag. Augenzeugen hatten in den sozialen Medien Bilder veröffentlicht, die eine riesige dunkle Rauchwolke zeigen. Übereinstimmenden Berichten zufolge wird das alte Schlachthofgelände von Wohnungslosen genutzt. In Zukunft dürfte sich auf dem Gelände einiges verändern. Der Grund: Eine Markthalle, ein Schulcampus aus Gymnasium, Grundschule und Turnhalle sowie Hunderte Wohnungen sollen darauf entstehen. Das geht aus einem auf der Seite der Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung veröffentlichten Beitrag (März) hervor. "Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an", teilte die Polizei am späten Nachmittag mit. © Thüringer Polizei / Landespolizeiinspektion Erfurt / Montage Der Bau des Schulcampus sei eines der größten städtebaulichen Projekte im Erfurter Osten in den kommenden Jahren. Hier solle das bereits gegründete Gymnasium 11 seinen endgültigen Standort haben. Ab 1. September 2029 solle dort der Unterricht stattfinden, heißt es. "Wir freuen uns alle darauf, wenn insbesondere auch aus Sicht der Feuerwehr zum Beispiel dieses Objekt endlich abgerissen wird, weil hier in den letzten Jahren regelmäßig Brände stattgefunden haben; die Polizei, Feuerwehr regelmäßig zu Großeinsätzen muss", so Matthias Bärwolff, Dezernent Bau, Verkehr und Umwelt, in einem früheren Video. zuletzt aktualisiert: 18.49 Uhr

Titelfoto: Marie-Helen Frech/dpa