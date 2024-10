09.10.2024 09:07 Riesiger Schaden: Feuer-Tragödie in Künstler-Werkstatt

In einem Atelier in Erfurt hat es am Dienstagabend gebrannt. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - In einem Atelier in Erfurt hat es am Dienstagabend gebrannt. Die Feuerwehr musste ausrücken. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR Ausgebrochen war das Feuer gegen 21.30 Uhr in einem langgestreckten Industriegebäude im ersten Stock in der Rathenaustraße. Es wird vermutet, dass zunächst Leinwände Feuer fingen, weil sie zu nah an einem Holzofen standen, teilte die Polizei mit. Zur genauen Brandursache liegen allerdings noch keine Informationen vor. Die Flammen breiteten sich anschließend im Innenraum aus. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand das Atelier bereits in Vollbrand. Nichtsdestotrotz konnten die Einsatzkräfte die Flammen löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird bislang auf rund 140.000 Euro beziffert. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Laufe des Mittwochs wollen Brandermittler den Ort in der Erfurter Krämpfervorstadt untersuchen.

Titelfoto: Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR