Frau kommt schwankend aus Supermarkt und steigt ins Auto: Zeuge handelt danach genau richtig

Erfurt - Rettungssanitäter haben durch ihr beherztes Eingreifen eine Autofahrerin in Erfurt gestoppt.

Die betrunkene Frau hatte schwankend einen Supermarkt verlassen und dadurch die Aufmerksamkeit eines Zeugen erweckt. (Symbolfoto) © 123RF/TEA

Wie die Polizei erklärte, war die 64-Jährige zuvor betrunken und schwankend aus einem Supermarkt gekommen. Ein Mann hatte anschließend beobachtet, wie die Dame trotzdem in ihr Auto gestiegen und losgefahren war. Er informierte daraufhin Rettungskräfte, die mit ihrem Fahrzeug zufällig am Ort des Geschehens waren.

Die Sanitäter konnten in der Folge die Autofahrerin stoppen und verständigten die Polizei. Von den Beamten wurde die Dame im Anschluss aus dem Verkehr gezogen.

Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Zeuge genau richtig gehandelt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab, dass die 64-Jährige knapp 1,9 Promille intus hatte.